Conta bloqueada no WhatsApp: abuso poderá ser denunciado de forma simplificada no app de mensagens

O aplicativo WhatsApp adicionou a possibilidade de relatar (denunciar) um bate-papo comercial, em grupo ou individual, incluindo as mensagens mais recentes.

O recurso faz parte de um novo esforço da popular plataforma. A novidade consta em uma recente atualização beta, para Android e iOS, como revelado pelo site WABetaInfo.

Se decidir denunciar um contato, que poderá ser feito dentro do app, o usuário concorda em encaminhar uma cópia para o WhatsApp das mensagens recentes desse bate-papo.

Ainda de acordo com as informações, o aplicativo nunca recebe mensagens sem a permissão do usuário. A novidade será liberada em breve para todos. Confira:

