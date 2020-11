Os ‘vácuos’ no WhatsApp irão aumentar graças a um novo recurso

Depois de divulgar informações sobre o novo ‘modo de férias’ no Android, o aplicativo WhatsApp agora está implementando uma substituição para ‘chats arquivados’.

A novidade, chamada ‘ler mais tarde’ (em tradução livre), consta em uma recente atualização beta para iOS, como revelado pelo site WABetaInfo.

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.130.16: what’s new?

WhatsApp is working on a replacement for "Archived Chats", called "Read Later", available for everyone in a future update.https://t.co/CXMLCd4B40

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 16, 2020