Culinária: o segredo para apresentar comida como no Masterchef

A apresentação da comida é tão importante quanto o sabor. Isso porque ela permite que os convidados tenham uma experiencia mais agradável. Analisando alguns programas, o Metro World News descobriu que há algumas técnicas que podem ser colocadas em prática para que o leitor possa apresentar comida como no Masterchef.

Dica 1: Coloque a comida em pequenas proporções

Primeira dica é: nada de exagero. Chega de pratos repletos de comida. A dica é cozinhar em miniatura. Isso fará com que a apresentação fique muito mais agradável.

.

Dica 2: Utilize a louça adequada

Nada de prato raso para comida muito liquida. É importante saber escolher a louça adequada para que a apresentação fique adequada.

.

Dica 3: decoração é tudo

Alguns produtos comestíveis, e que fiquem em harmonia com o sabor da comida, podem ser utilizados para decorar o prato. Por exemplo: um molho, coentro etc.

.

