Algumas pessoas acham que os signos de Terra – Touro, Virgem e Capricórnio – são mais moderados no amor, mas eles também demonstram quando sentem algo mais por alguém por meio de atitudes.

Confira como saber se um signo de Terra está a fim:

Touro

O taurino nem sempre dá o primeiro passo e pode agir de forma mais lenta na conquista. No entanto, ele começará a demonstrar seu interesse por meio de pequenas investidas e detalhes, manifestações que crescem conforme ele se sente mais seguro. Chega um ponto em que ele deixará o interesse claro de uma vez por todas, por isso os momentos a dois e de aproximação são importantes para facilitar esta ocasião.

Descubra mais sobre os signos:

Virgem

Detalhista e preocupado com a aparência, o virginiano fará o possível para se destacar e impressionar com toda a beleza que possui, fisicamente e internamente. Ele pode ser cauteloso, mas por mais que não se abra facilmente, irá expressar a atração aos poucos, evitando as chances de ser rejeitado de primeira. Quando se sente mais confiante, logo demonstrará seus dotes como pessoa que cuida, apoia e também seduz.

Capricórnio

Ele pode parecer sério, mas também possui um lado apaixonado que pode vir à tona. Quando isso acontece, este signo se arma para impressionar e mostrar seus valores, tentando fazer a diferença entre os demais e focar nas compatibilidades, mas sem perder a própria personalidade. O capricorniano é prático e logo achará um jeito de esclarecer por qual caminho a conexão está indo.