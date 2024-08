Paralimpíadas Paris 2024: Brasileiras conquistam a medalha de Bronze no tênis de mesa

A manhã nas Paralimpíadas de Paris 2024 voltou a ser repleta de medalhas para os atletas brasileiros. Depois de conquistas no atletismo, com uma dobradinha no pódio, foi a vez do tênis de mesa trazer conquistas para o país. A primeira medalha na modalidade veio com a dupla brasileira Cátia Oliveira e Joyce Oliveira, que disputaram a categoria WD5.

Diferente das disputas do tênis de mesa nas Olimpíadas, a modalidade nos jogos Paralímpicos não conta com uma disputa específica pela medalha de bronze, assim como algumas modalidades nas Olimpíadas. Desta forma, ao garantirem sua classificação para a semifinal, as atletas brasileiras já tinham ao menos o bronze assegurado quando entraram na disputa contra as sul-coreanas Su Yeon Seo e Jiyu Yoon.

Apesar de tentarem ao máximo, as brasileiras não conseguiram superar as adversárias e foram derrotadas por um placar de 3 sets a 0, com parciais de 06/11. 09/11 e 11/13.

É medalha!

Apesar da derrota, as brasileiras cravaram seu lugar entre as melhores duplas na disputa do tênis de mesa pela categoria WD5 e subiram ao pódio para receber o bronze paralímpico.

Com a medalha, a dupla conquistou o sexto pódio brasileiro nesta edição dos Jogos, e a nona medalha do Brasil no tênis de mesa paralímpico entre as demais edições da competição, marcando o país como uma potência em desenvolvimento nesta modalidade.

O Brasil segue disputando medalhas no tênis de mesa em outras categorias que ainda estão em andamento. Quem também já garantiu ao menos o bronze na disputa pelo tênis de mesa na classe WD17 foram as brasileiras Bruna Alexandre e Dani Rauen, que se classificaram para disputar a semifinal após a vitória contra as ucranianas Maryna Lytovchenko e Iryna Shynkarova.