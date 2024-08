Brasil conquista mais uma medalha de ouro nas Paralimpíadas com o atletismo; confira quadro de medalhas

O Brasil levou mais uma medalha de ouro no segundo dia de Jogos Paralímpicos de Paris. Julio Cesar foi responsável pela medalha no atletismo, liderando praticamente toda a prova dos 5000m da classe T11.

Além da medalha, o atleta também foi responsável por estabelecer um novo recorde na competição, finalizando o percurso em 14min48s85.

O pódio ainda contou com mais uma medalha brasileira, com Yeltsin Jacques conquistando o bronze.

“Obrigado a todos pelo carinho. Para mim, é uma emoção muito grande. Isso mostra o poder que a gente que saiu da periferia tem. Quando comecei a correr, só tinha um campinho de futebol e a minha determinação. Com muita força de vontade cheguei aqui. Não tive força nenhuma da minha cidade. Espero que agora eles arrumem aquele campinho. Não quero repercussão para mim, e sim fazer a diferença para o meu bairro e para a sociedade. É muito importante ter o esporte na nossa cidade, no nosso bairro. Que essa medalha seja para aquelas crianças. É possível sofrer com tantas dificuldades na vida e ser campeão paralímpico. Isso mostra o quanto o periférico sabe que sua hora vai chegar”, disse o medalhista de ouro.

Yeltsin, que era responsável pelo recorde anterior da prova, é o atual campeão mundial e ficou com o bronze, somando 14min52s61. Já o japonês Kenya Karasawa ficou com a prata, com 14min51s48.

“Obrigado a todo o Brasil que levantou de madrugada e torceu por mim e pelo Julio. Muito feliz que o Julio bateu o recorde. Dentro do que eu passei, voltando de uma lesão grave, ainda peguei uma virose nos últimos dias, eu e minha família sabemos o quanto foi duro. Queríamos o ouro, mas a sensação é de missão cumprida. Fizemos do limão uma limonada e conseguimos uma marca excelente e uma medalha para o Brasil”, disse Yeltsin.

Brasil está em 4º no quadro de medalhas

Com as novas medalhas conquistadas, o Brasil subiu para o 4º lugar no quadro de medalhas, com 6 conquistas, sendo 2 ouros, 1 prata e 3 bronzes.