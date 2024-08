Atletas brasileiros conquistam 3 medalhas nas Paralimpíadas de Paris

O Brasil começou com tudo nos Jogos Paralímpicos de Paris. Confirmando seu favoritismo e tradição na natação paralímpica, foram conquistadas 3 medalhas ao longo desta quinta-feira, dia 29 de agosto, por atletas que representaram o Brasil na Arena La Défense.

ANÚNCIO

Quem saiu na frente e levou o ouro no primeiro pódio brasileiro na competição foi o nadador Gabriel Araújo, que conquistou o lugar mais alto do pódio ao competir na prova de 100m costas da classe S2, para atletas com limitações físico-motoras. Considerado uma das grandes promessas do esporte, Gabriel mostrou a que veio e não deixou passar a chance de sair da piscina com uma medalha de ouro.

Na sequência, outro nadador brasileiro se destacou em sua prova e conquistou a segunda medalha brasileira na competição. Desta vez com Gabriel Bandeira, nos 100m borboleta S14. O atual recordista paralímpico chegou na terceira colocação e levou a medalha de bronze na prova.

Finalizando o dia de pódio do Brasil, Phelipe Rodrigues conquistou a medalha de prata na disputa da prova dos 50m nado livre, pela classe S10.

Chances de medalha no primeiro dia de disputa

O Brasil chegou para as Paralimpíadas de Paris com uma delegação pronta para competir por medalhas. Logo no primeiro dia, das 12 finais que poderiam ser conquistadas, o país se garantiu em sete delas.

Além de brilhar na piscina, os atletas brasileiros também conquistaram vitórias em outras modalidades. No vôlei sentado, a equipe feminina venceu por 3 sets a 0 a equipe de Ruanda.

No Goalball, as jogadoras brasileiras encararam as atuais bicampeãs. Em um jogo pegado, as equipes de Brasil e Turquia empataram em 3 a 3. No masculino, os brasileiros não deram chances e fecharam a partida com placar de 8 a 5 contra a equipe francesa.

O Brasil também participou de disputas na Bocha, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Ciclismo, Badminton e Taekwondo.