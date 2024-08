Entenda como são definidas as classes de disputa da natação paralímpica

A natação paralímpica é um dos esportes mais tradicionais da delegação paralímpica brasileira que disputa os jogos de Paris 2024. Com grandes nomes na disputa por medalhas, o Brasil já começou se destacando logo nos primeiros dias de competição. Nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, foram 3 medalhas conquistadas pelos atletas brasileiros.

Na categoria S2 dos 100m costas, Gabriel Araújo conquistou o primeiro ouro para o Brasil, enquanto Gabriel Bandeira foi bronze nos 100m borboleta S14. Por sua vez, Phelipe Rodrigues terminou com a prata na disputa pelos 50m nado livre na classe S10.

Mas afinal, o que são as classes da natação paralímpica e como elas são determinadas?

Entenda a classificação

Conforme publicação explicativa realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), são disputados cinco tipos de provas na natação, sendo elas: nado crawl ou estilo livre, costas, peito, borboleta e medley (prova que conta com os quatro estilos). Para competir nas provas os atletas são submetidos à uma classificação esportiva que os enquadra em diferentes classes de disputas.

Além da classificação, a disputa da natação paralímpica também conta com outros mecanismos de acessibilidade para os atletas. Os que possuem menor grau de funcionalidade física podem realizar a largada de dentro da água ao invés de largar do bloco, e/ou contar com o auxílio de um staff, que ajuda o competidor a fazer a transferência para o bloco ou auxilia no equilíbrio antes da largada.

Nadadores com deficiência visual recebem auxílio do tapper. Por meio de um bastão com ponta de espuma e que sinaliza ao esportista a proximidade das bordas para que ele possa realizar a virada ou chegada no término da prova. A largada também pode ser feita da água em alguns casos.

Os atletas que competem na natação podem possuir deficiências física, visual e intelectual. Desta forma, a classe esportiva é composta por letra e número, sendo que a letra significa o tipo de nado e o número o grau de comprometimento ou funcionalidade. As classes sempre começam com a letra S, em referência a Swimming (natação em inglês).

Entenda as letras:

S: representa as provas do nado livre, costas e borboleta;

representa as provas do nado livre, costas e borboleta; SB: representa as provas do nado peito;

representa as provas do nado peito; SM: representa as provas do nado medley.

Entenda os números:

Os números da classificação são estabelecidos conforme a análise de uma equipe de classificação, que realiza uma série de testes de resíduos musculares por meio de testes de força muscular, mobilidade articular e testes motores realizados dentro da água. Quanto maior a deficiência, menor o número da classe.