Com novidades, Fernando Diniz divulga lista de convocados da seleção brasileira para jogos das eliminatórias

Com novidades no time, Fernando Diniz divulgou na tarde deste sábado (23) os convocados para os próximos jogos da seleção brasileira válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

As partidas irão acontecer no dia dia 12 de outubro, contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e no dia 17 do mesmo mês contra o Uruguai, em Montevidéu.

A convocação, que aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, conta com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro, sendo eles André e Nino, do Fluminense, equipe comandada pelo técnico da seleção; Raphael Veiga, do Palmeiras; Lucas Perri, do Botafogo, e Gerson, do Flamengo, sendo esses dois novidade na seleção.

Em relação a primeira convocação para os jogos contra Bolívia e Peru foram quatro mudanças: entraram Lucas Perri, Bremer, Gerson e Vini Jr, esse último por estar machucado na época, enquanto Bento, Ibañez, Joelinton e Gabriel Martinelli não foram chamados desta vez.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo);

A Seleção Brasileira é líder das eliminatórias, com duas vitórias em dois jogos, vencendo a Bolívia por 5 a 1 e o Peru por 1 a 0. Em seguida vem a Argentina, campeã da última Copa do Mundo, que também venceu as duas disputas, porém possui um gol a menos.