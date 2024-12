Esta série vai tirar o seu sono: 5 motivos para assistir à produção brasileira ‘Sutura’

Lançada em 22 de novembro no Amazon Prime Video, “Sutura” já se destaca entre os fãs de suspense e dramas médicos. A série brasileira, estrelada por Cláudia Abreu e Humberto Morais, vai além das produções tradicionais do gênero ao explorar os limites entre ética e sobrevivência em uma trama cheia de reviravoltas. Quer saber por que essa produção merece sua atenção? Confira os 5 motivos:

ANÚNCIO

1. Médicos do crime: uma trama inovadora

Em Sutura, dois protagonistas, a Dra. Mancini (Abreu) e Ícaro (Morais), enfrentam crises pessoais que os levam a atuar como “médicos do crime”. Entre cirurgias clandestinas e uma vida dupla, a trama explora dilemas morais, riscos e segredos, trazendo um frescor ao gênero médico.

2. Suspense do início ao fim

Cada um dos 8 episódios da primeira temporada, com duração entre 43 e 46 minutos, termina com ganchos irresistíveis que deixam o espectador ansioso pelo próximo capítulo. Prepare-se para maratonar!

3. Questões sociais no centro da narrativa

Mais do que um drama médico, Sutura aborda temas como desigualdade social, ética profissional e os desafios da medicina em contextos extremos. Segundo o diretor Diego Martins, a série se destaca ao levar essas discussões para suas “mesas de operação”.

Leia mais:

4. Elenco de peso e atuações marcantes

Além de Abreu e Morais, o elenco reúne grandes nomes como Juliana Paiva, Danilo Mesquita, Gabriel Braga Nunes, Naruna Costa, Leopoldo Pacheco, entre outros. Participações especiais de Wesley Guimarães e Laila Garin adicionam ainda mais brilho à produção.

5. Produção com inspirações internacionais

Inspirada por sucessos como Isto Vai Doer e How to Get Away with Murder, Sutura mistura o ritmo frenético de séries médicas com o drama e o suspense de histórias criminais.

Onde assistir?

Todos os episódios já estão disponíveis no Amazon Prime Video. Aproveite para mergulhar nessa história eletrizante que está dando o que falar! Confira o trailer: