Se você é fã de séries de ação e suspense, não pode deixar de maratonar ‘Detetive Alex Cross’ no Prime Video

As noites de domingo costumam ser bastante tediosas. No entanto, o cenário pode mudar ao escolher aquela série para maratonar nas plataformas de streaming.

ANÚNCIO

E se você é fã de produções de ação e suspense, não pode deixar de assistir ‘Detetive Alex Cross’, série estadunidense que está fazendo sucesso entre os assinantes do Prime Video.

Adicionada recentemente na plataforma, a obra é uma criação de James Patterson, baseada na popular série literária de romance policial ‘Alex Cross’.

De acordo com a premissa, a série segue as investigações do genial psicólogo forense e detetive de polícia Alex Cross, que com seu parceiro e melhor amigo, o detetive John Sampson, mergulha na mente dos assassinos mais insidiosos dos Estados Unidos enquanto luta para proteger sua família dos perigos do mundo do crime.

Assista ao trailer:

A produção é estrelada pelo ator norte-americano Aldis Hodge, conhecido por interpretar Alec Hardison na série ‘Acerto de Contas’ e MC Ren no filme ‘Straight Outta Compton: A História do N.W.A’. Ele é irmão do também ator Edwin Hodge, famoso por interpretar Dante Bishop na série de filmes ‘Uma Noite de Crime’.

Além do astro, outros nomes que também integram o elenco da série são: Ryan Eggold, Alona Tal, Isaiah Mustafa, Samantha Walkes, Johnny Ray Gill, Eloise Mumford, Jennifer Wigmore, Sharon Taylor, Melody Hurd, Juanita Jennings, Kristin Booth, Jessica Clement, Siobhan Murphy, Stacie Greenwell, Caleb Elijah, e muito mais.

ANÚNCIO

‘Detetive Alex Cross’ possui uma temporada, com oito episódios de aproximadamente uma hora, e classificação indicativa para maiores de 16 anos. Está entre as produções mais assistidas do Prime Video.

E, se você curtir a obra, a boa notícia é que a Amazon Prime Video já confirmou a produção de uma segunda temporada. Então não perca tempo e corra para assistir!