O filme romântico de época surpreendente que é o novo sucesso mundial da Netflix: está emocionando a todos

Na lista dos filmes mais assistidos atualmente na Netflix está ‘Amor de Redenção’, drama romântico que está cativando milhões de telespectadores. Ambientado na década de 1850 na Califórnia, durante a corrida do ouro, o longa conta a intensa história de amor, redenção e aprimoramento pessoal, segundo Diariouno.

‘Amor de Redenção’: o novo filme da Netflix que está arrasando

Acaba de ser lançado um filme que rapidamente conseguiu se posicionar como um dos mais vistos da plataforma de streaming. Esse é ‘Amor de Redenção’, drama romântico que está disponível na Netflix e parece não ter limites.

O filme ‘Amor de Redenção’ é baseado no livro homônimo de Francine Rivers, clássico literário que já vendeu milhões de exemplares em todo o mundo. Esta obra literária destaca-se pelo enredo emocionante, mas também pela mensagem de transformação e esperança, valores que o longa-metragem conseguiu preservar fielmente.

O sucesso literário por trás do aclamado filme

A trama, aclamada pelos usuários e críticos da Netflix, é estrelada por Abigail Cowen e Tom Lewis, donos de uma história primorosa de amor verdadeiro. ‘Amor de Redenção’ estreou na gigante do streaming no dia 3 de dezembro e tem duração de 2 horas e 14 minutos.

A história se passa na Califórnia, em 1850, em plena corrida do ouro, onde os homens faziam todo o possível para ter fortuna e as mulheres se prostituíam. Angel, interpretada por Abigail Cowen, sente desprezo por todos os homens da época e é assombrada por um passado muito cruel. Nesse ambiente, Tom Lewis, um fazendeiro muito particular, se apaixona pela bela Angel: será que o verdadeiro amor triunfará entre esses dois indivíduos e eles deixarão o passado para trás?

O elenco de ‘Amor de Redenção’ é formado por atores famosos que conseguem dar vida aos complexos personagens da história. Abigail Cowen como Angela, Tom Lewis como Michael Hosea, Nina Dobrev, Eric Dane, Logan Marshall-Green, Famke Janssen, Jamie-Lee O’Donell, Daniah De Villiers, Livi Birch, Willie Watson, Patty Wu e Lauren McGregor, entre outros .