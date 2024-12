Bastidores de ‘Volta por Cima’: Xande de Pilares entra e Madá se decepciona

O elenco da novela ‘Volta por Cima’ ganha um reforço musical em dezembro: Xande de Pilares, que atuou na história de ‘Todas as Flores’ (Globoplay), está confirmado na trama escrita por Claudia Souto, para a TV Globo.

Volta por Cima Xande de Pilares faz show beneficente de Natal na novela das sete (Bob Paulino/TV Globo)

Qual o personagem e data de Xande de Pilares em ‘Volta por Cima’

Xande de Pilares faz uma participação especial e não encara um novo personagem na novela ‘Volta por Cima’, sendo ele próprio, segundo a informação divulgada pela jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias. O músico gravou suas cenas por volta do dia 28 de novembro, mas deve aparecer apenas no capítulo que vai ao ar na terça-feira, 17 de dezembro.

Qual a cena de Xande de Pilares na novela ‘Volta por Cima’

Nos próximos capítulos da novela ‘Volta por Cima’, Madalena (Jessica Ellen) fica em choque ao ver Xande de Pilares entrando em sua loja de artigos de festa. Na cena, ele diz que precisa decorar uma festa beneficente e que o local foi uma indicação de Edson (Aílton Graça).A festa está prevista para ir ao ar na quinta-feira, 19 de dezembro, onde Xande reaparece fazendo um show.

Volta por Cima Madá (Jéssica Ellen) descobre que Osmar (Milhem Cortaz) é o patrocinador misterioso do Dragão Suburbano (Fábio Rocha/TV Globo)

Madá descobre quem patrocina o Dragão Suburbano em ‘Volta por Cima’

No capítulo de quinta-feira, 12 de dezembro, Madá (Jéssica Ellen) descobre que Osmar (Milhem Cortaz) é o patrocinador misterioso do Dragão Suburbano e perde o controle e acaba discutindo com Violeta (Isabel Teixeira). A identidade do investidor da reconstrução do barracão da agremiação, que pegou fogo, será revelada durante uma festa.

Antes da briga com Violeta, a protagonista da novela das 19h demonstra toda sua insatisfação para Jão (Fabrício Boliveira), mas sem que Doralice (Tereza Seiblitz) saber.