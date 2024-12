A CCXP24 trouxe uma notícia que promete agitar o cinema nacional: Horácio, o icônico dinossaurinho da Turma da Mônica, vai ganhar seu próprio filme! Sob a direção de ninguém menos que Carlos Saldanha (A Era do Gelo e Rio), o projeto promete encantar gerações de fãs com a sensibilidade e o talento de um dos maiores diretores brasileiros.

3 razões para esperar ansiosamente o filme de Horácio da Turma da Mônica, anunciado na CCXP24 (Reprodução/Redes Sociais)

A fim de se aquecer para essa nova aventura, reunimos três razões para esperar ansiosamente pela produção! Confira:

1. Carlos Saldanha à frente da direção

O envolvimento de Carlos Saldanha já é um dos grandes pontos positivos. Reconhecido por obras que conquistaram o público global, ele agora se prepara para trazer à vida o universo de Horácio, um personagem que, nas palavras do diretor, é “maravilhoso” e repleto de potencial.

Durante a apresentação no Palco Thunder, Saldanha revelou que está trabalhando cuidadosamente no roteiro e nos personagens, prometendo uma obra que fará jus ao legado de Mauricio de Sousa.

2. Exploração de um personagem sensível e filosófico

Horácio sempre foi conhecido por suas reflexões e mensagens profundas, características que o diferenciam dentro da Turma da Mônica. O filme conta com grande potencial para captar essa essência e mergulhar em temas como amizade, perseverança e conexão com a natureza — marcas registradas das histórias do dinossaurinho.

Com Saldanha no comando, podemos esperar um filme que mescle emoção, humor e um toque de filosofia que encanta tanto crianças quanto adultos.

3. O universo da Turma da Mônica no cinema cresce ainda mais

Enquanto os fãs aguardam mais detalhes sobre o filme de Horácio, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” chegarão como um prato cheio em janeiro de 2025. A trama promete ser uma celebração da simplicidade do interior, com Chico Bento e sua turma lutando para proteger a goiabeira de Nhô Lau contra os planos do vilão Dotô Agripino e seu filho Genesinho.

Com um elenco carismático e uma mensagem sobre preservação da natureza, o filme de Chico Bento promete ser mais uma extensão da Turma da Mônica no cinema.