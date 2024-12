Eliezer compartilha dia a dia de primogênita após internação de Ravi: “Bem e feliz”

Nesta quarta-feira, dia 04 de dezembro, o influenciador e ex-BBB Eliezer, de 34 anos, voltou às redes sociais e mostrou um pouquinho da rotina da filha Lua, de 1 ano, após a internação do irmão.

Ravi, que nasceu no último dia 11 de novembro de parto cesárea, é o segundo filho de Eliezer com a influenciadora Viih Tube, 24. O pequeno está internado há alguns dias no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o ex-BBB, o filho tem uma doença rara e grave.

Nos stories, Eliezer compartilhou momentos recentes da filha e escreveu: “No meio de toda essa tempestade, o que tem segurado eu e a Viih é ver nossa pequena bem e feliz. A gente liga de vídeo para ela e ela pede para ver o neném irmão e isso enche nosso coração de amor”.

O influenciador também falou sobre a ajuda que tem recebido de vizinhos. “Uma coisa muito bonita que aconteceu também foi que nossos vizinhos começaram a ‘criar eventos’ dentro de suas casas para nos ajudar a fazer com que a Lua não sentisse tanto a nossa ausência em alguns momentos. Obrigado, vizinhos. Sem palavras para agradecer”, escreveu Eliezer, que também agradeceu as babás.

Eliezer via Instagram Story (instagram.com/@eliezer)

O ex-BBB também fez questão de agradecer a sogra, Viviane Tube. “No meio disso tudo, a avó da Viih (mãe da Viviane) teve um AVC no último sábado e acabou sendo internada”, contou.

“Viviane teve que voltar para Sorocaba para cuidar da mãe, mas ela sempre se divide em 10 Vivianes para estar com a gente. Eu tenho a melhor sogra do mundo, gente! Obrigado por tudo o que você faz pela gente. E o melhor sogro também, obrigado por tanta dedicação com a minha pequena”, finalizou.