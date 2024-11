Eliezer volta às redes sociais e fala sobre quadro de saúde de Ravi após internação: “Doença rara e grave”

Na manhã deste sábado, dia 30 de novembro, o ex-BBB Eliezer, de 34 anos, apareceu nos stories em seu perfil no Instagram para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde de Ravi, seu segundo filho com a influenciadora e também ex-BBB, Viih Tube, 24. Eles também são pais de Lua, de 1 ano.

O pequeno, que nasceu no último dia 11 de novembro, precisou ser internado no domingo (24) no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e chegou a passar por uma cirurgia.

Na rede social, Eliezer primeiramente agradeceu o apoio dos seguidores. “Estou aqui para agradecer tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, todas as mensagens, todo amor e carinho. Muito bonito isso tudo. Acho que a gente nunca vai conseguir agradecer”, disse.

Na sequência, o ex-BBB falou sobre Ravi. “Ele está melhorando, ele está bem. Acho que é a melhor notícia que a gente poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médios. É uma doença rara para um bebê a termo, que não é prematuro, e grave. Até por isso é difícil explicar aqui. Estamos cada dia aprendendo um pouco”, contou.

“O importante é que ele está bem. Mesmo sendo grave e raro, ele está bem. Isso é até espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição que ele ficam muito piores”.

Pedido de empatia

Eliezer também saiu em defesa de Viih Tube, que recebeu críticas de internautas que a culparam pela internação do filho. A influenciadora ficou cerca de 19 horas em trabalho de parto, e tentou, inicialmente, ter um parto normal. No entanto, precisou passar por uma cesariana de emergência.

“Só peço que vocês tenham um pouco de empatia. Quem está pedindo é um pai destruído, que está vendo sua mulher destruída, seu filho todo furado com cateter, passando por dentro do coração”, declarou.

“Por favor, não estou pedindo para vocês gostarem da gente, mas só respeitem e parem de julgar. Já está sendo difícil demais lidar com o que está acontecendo aqui”.

“Em 15 dias, passei por um cateterismo e fui para a UTI. A Viih teve uma complicação no parto e foi para a UTI. Agora, nosso filho, com 15 dias de vida, está na UTI”, relembrou.

“Não foi a gente que decidiu trazer isso a público, não porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria lidar com as pessoas dando diagnóstico, com as pessoas julgando sem saber”.

“Então, já que trouxe para a internet, só peço que tenham um pouco de empatia. Já está difícil demais lidar com tudo que a gente tem aqui. A gente precisa ter a cabeça boa. A gente precisa estar focado aqui para que isso resolva rápido. É isso que eu peço”.

Antes de encerrar, Eliezer reforçou que a doença do filho não tem relação com o parto. “A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto, não tem nada a ver. Então, por favor, parem de acusar minha mulher, que ela é culpada. Ela não merece”, disse.

“Só quem está aqui, só o pai que já viveu isso aqui, sabe o que é. Eu não desejo isso para ninguém, nem para vocês que estão com esse julgamento, nem para vocês”, concluiu.