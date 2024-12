“Seu filho ou seu namorado?”: O misterioso companheiro de Reese Witherspoon que saiu das redes de boca aberta

Reese Witherspoon, 48 anos, roubou a atenção de todos ao caminhar no tapete vermelho com seu filho de 21 anos, Deacon Phillippe, em uma aparição pública inesperada. Os seguidores da popular atriz não puderam deixar de se maravilhar com a aparência jovem da ex-esposa Jim Toth, e muitos afirmaram que a grande semelhança entre os dois era muito evidente.

Reese Witherspoon reaparece com seu filho Deacon no tapete vermelho

Deacon Phillippe, filho dos renomados atores Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, cresceu sob os holofotes de Hollywood, apesar dos esforços de seus pais para manter uma infância um tanto privada. Ele nasceu em 23 de outubro de 2003, o menino tinha apenas três anos quando seus pais se divorciaram. Agora, aos 21 anos, ela é tendência pela grande semelhança com os pais e pela incursão na música e na modelagem.

Reese Witherspoon e seu filho, Deacon Reese Phillippe, compareceram ao tapete vermelho do Magazine Innovator Awards no Museu de Arte Moderna. A dupla se vestiu de preto e posou junta para fotos, segundo Brightside.

Mãe e filho exalavam elegância e estilo

Reese usou um elegante vestido preto de uma peça que ela complementou com elegantes detalhes de babados na lateral, consolidando ainda mais seu status como um verdadeiro ícone da moda.

Porém, não foram apenas os looks que se destacaram. Os fãs foram rápidos em apontar a beleza de Reese, com muitos comentando sobre como ela parecia jovem ao lado do filho. “Ele parece ter a mesma idade que você!” e “Ela nunca envelhece”, foram algumas das reações que inundaram as redes.

Alguns até confundiram Deacon com o namorado de Reese. Um usuário brincou: “O filho dela ou o namorado”? Outro acrescentou: “Ela é linda, assim como o filho que pensei ser o namorado dela!”