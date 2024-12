3 curiosidades sobre Sofia Fornazari, a Flora em “A Caverna Encantada” no SBT

3 curiosidades sobre Sofia Fornazari, a Flora de “A Caverna Encantada” no SBT

Sofia Fornazari está conquistando os corações do público como Flora, a melhor amiga da antagonista Lavínia, na novela “A Caverna Encantada” do SBT. Este é o seu primeiro trabalho em novelas e, para ela, é um sonho realizado! Com muito carinho e dedicação, Sofia tem se destacado pela sua atuação e pelo seu talento, e agora compartilha com a gente alguns detalhes de sua jornada. Confira 3 curiosidades sobre a atriz que está ganhando cada vez mais espaço na televisão brasileira!

1. Primeira novela e um sonho realizado

Sofia Fornazari está vivendo um grande momento de sua carreira ao protagonizar sua primeira novela, A Caverna Encantada, no papel de Flora, a amiga da antagonista Lavínia. A atriz descreve esse trabalho como um sonho realizado, aprendendo e se divertindo muito no processo. “É o projeto mais longo que já participei. Tenho certeza de que muitas portas se abrirão para mim depois deste trabalho”, revela Sofia, emocionada com essa nova fase.

2. Amizade fora das telas

Sofia tem uma relação de amizade muito próxima com sua colega de elenco, Juju Penido, que interpreta Lavínia. Mesmo nas cenas mais tensas, onde Flora é maltratada por Lavínia, Sofia compartilha que sempre recebem um abraço e um pedido de desculpas no final das gravações, reforçando o carinho e respeito que elas têm uma pela outra, tanto nas telinhas quanto fora delas.

3. Uma vida colorida como a de Flora

Embora a Flora seja meiga e, por vezes, manipulada na trama, Sofia compartilha algo em comum com sua personagem: ela adora valorizar suas amizades e não desiste fácil dos seus objetivos. Fora das telas, ela revela que adoraria ter um “Lollipopus” só para ela, além de um quarto cheio de cores e um escorregador, como o das meninas no Colégio Rosa dos Ventos. E para completar, ela ganhou uma boneca inspirada em sua personagem, Flora, e mal pode esperar para ver crianças brincando com ela.

Sofia Fornazari está aproveitando cada momento dessa aventura e nos conquistando com seu talento e simpatia! Não perca A Caverna Encantada no SBT, de segunda a sexta-feira, às 20h45, ou assista aos episódios também no Disney+.