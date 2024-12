Rara entrevista com Johnny Depp traz revelações sobre o ator em drama “A Favorita do Rei”

Em uma rara entrevista realizada dentro de sua casa em Londres, o ator compartilhou reflexões muito pessoais sobre seu papel como o Rei Luís XV em “A Favorita do Rei” (Jeanne du Barry), o filme francês que chegou aos cinemas brasileiros na última quinta (28). Em conversa com a People, ele falou sobre como as emoções do seu personagem se conectam com sua própria vida.

ANÚNCIO

A Solidão do Rei Luís XV – E de Johnny Depp

No filme, Depp interpreta o Rei Luís XV, um monarca que, embora cercado por pessoas e por poder, vive uma vida de solidão e reclusão. E, segundo Depp, esse isolamento foi um dos aspectos que mais ressoaram com ele enquanto interpretava o personagem. “Para alguém nessa posição, ele tinha que estar disponível o tempo todo. E ainda assim, de certa forma, ele estava escondido, vivendo sua vida dessa maneira”, explicou Depp.

O ator de 60 anos abriu o coração e compartilhou que se identifica com esse afastamento do mundo real. “Eu certamente não reclamaria sobre isso, mas tem uma parte de você que acaba isolada do mundo. Se você sai, fica estranho. Simplesmente fica estranho.” A frase revela uma vulnerabilidade que poucos conhecem sobre Depp, que, apesar de todo o glamour e fama, também experimenta momentos de desconexão.

Leia mais:

4 razões para assistir “A Favorita do Rei”, drama com Johnny Depp e Maïwenn (Reprodução/Divulgação)

A Favorita do Rei: Uma produção de amor e escândalo

Na trama, Depp vive o Rei Luís XV, que mantém um relacionamento com Jeanne (interpretada e dirigida por Maïwenn), uma mulher da classe trabalhadora que sobe na escala social ao se tornar sua última amante. A história gira em torno do escândalo causado por essa relação, já que a alta sociedade da corte não aceita uma “garota das ruas” em seu mundo repleto de pompa e status. É um enredo que mistura romance, história e muita controvérsia.

Depp e Maïwenn se tornam o centro de uma narrativa que explora o poder, a fragilidade das aparências e as complicações de uma relação fora das normas sociais. Ao compartilhar a tela com Maïwenn, Depp cria uma química que vai muito além da ficção, oferecendo ao público um olhar único sobre a corte francesa do século XVIII.

Depp e sua jornada com “Jeanne du Barry”

Para comemorar o lançamento do filme nos Estados Unidos no ano passado, Depp usou suas redes sociais para compartilhar seu entusiasmo com os fãs. Essa entrevista foi uma das poucas em que Depp se abriu de forma tão pessoal, abordando sua vida em paralelo ao papel de Luís XV, refletindo sobre temas universais como solidão e desconexão.

ANÚNCIO

Por que assistir “A Favorita do Rei”?

Jeanne du Barry mergulha nas complexidades da vida de um monarca e suas relações fora do comum. Com Johnny Depp e Maïwenn no elenco principal, o filme oferece não apenas uma história de amor proibido, mas também uma exploração das camadas emocionais de um rei, que, no fim das contas, é mais humano do que real. O talento de Depp brilha enquanto ele interpreta um personagem que vive no limite entre poder absoluto e vulnerabilidade total.

Confira quatro razões para ir aos cinemas acompanhar a obra: