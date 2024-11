Jorge Aragão atualiza estado de saúde após cancelar agenda de shows e recebe carinho de fãs: “Vai ficar bem logo logo”

Na última sexta-feira, dia 29 de novembro, o cantor, sambista e compositor Jorge Aragão, de 75 anos, usou seu perfil no Instagram para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

O artista teve que cancelar o show que faria neste fim de semana na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, como parte das comemorações do ‘Dia Nacional do Samba’.

Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria de Jorge informou que ele teve um quadro de colecistite aguda, que é um tipo de inflamação na vesícula biliar.

Em vídeo publicado no Instagram, o sambista detalhou a situação. “Anteontem eu senti umas pontadas no estômago e tive enjoo também. Claro que tenho sempre que estar me cuidando, ir ao médico... E a minha vesícula, que já tem quase três anos que está querendo fazer graça comigo, desta vez, os médicos me prenderam e disseram: ‘Olha, não vai sair mais, vamos tirar isso aí”, disse Aragão.

“Então, vão arrancar a minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita. Daqui a pouco estou de volta. O Fábio está tomando conta de tudo, reagendando todo mundo para podermos continuar esse trabalho tão bonito”, continuou.

Antes de encerrar, o cantor ainda acrescentou: “E não adianta pedir para que eu não dê susto em ninguém, porque sou o primeiro a me assustar. Mas, graças a Deus, estou bem. Segunda-feira faço a cirurgia e, logo em seguida, vamos para a rua”, finalizou.

Na seção de comentários, Jorge Aragão recebeu diversas mensagens de carinho de fãs. “Saúde, mestre! Você vai ficar bem logo logo!”, escreveu uma pessoa.

“Estamos esperando sua presença de luz, mestre. Bora para o samba. Deus abençoe!”, comentou a segunda. “Muita saúde e excelente recuperação, maestro!”, declarou a terceira.

“Melhoras, mestre! Já já está na pista de novo. Estava ansiosa para te encontrar amanhã de novo em Brasília, mas ainda teremos muitas outras oportunidades. Boa recuperação, amado!”, acrescentou mais uma.