Grávida? Após especulações de fãs, ex-BBB Isabelle Nogueira se pronuncia nas redes sociais: “Merece ser planejada”

Na noite da última quinta-feira, dia 28 de novembro, a ex-BBB Isabelle Nogueira, de 31 anos, usou seu perfil no Instagram para abrir o jogo sobre um assunto que tem crescido entre seus fãs: uma possível gestação.

Nos stories, a cunhã-poranga do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins, que está noiva do também ex-participante do BBB 24, Matteus Amaral, 28, negou a gravidez ao responder a um questionamento enviado pela caixinha de perguntas.

“Gente, de verdade, eu nunca recebi tanta mensagem, tanto direct, de tantas pessoas, perguntando se eu estou grávida. ‘Cunhã, você está com cara de grávida, corpo de grávida’, ‘Cunhã, você está grávida!’, ‘Cunhã, sonhei que você estava grávida!’... Nunca recebi tanto sonho comigo grávida”, disse Isabelle.

“Mas, vamos lá, eu não estou grávida. E para mim, a gestação é algo tão lindo, que, na minha percepção, merece, por toda a minha história de vida e por tudo que passei, ser planejada!”, continuou.

“Então, é um plano de muita alegria, de muito sucesso, de muita atenção, de muita disposição. Realmente, eu sonho com uma gestação em que eu possa dar completa atenção para o meu neném”.

“É um sonho que tem um tempo e esse tempo não será breve. Não será agora, tá, gente? Tem algumas coisas para acontecer e, uma criança, para mim, merece atenção”, finalizou Isabelle.

A cunhã-poranga foi pedida em casamento por Matteus Amaral no começo deste mês, na Disney de Paris, na França. No Instagram, o casal publicou imagens do momento especial, que aconteceu de frente para o famoso castelo de conto de fadas.