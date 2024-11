Após ser acusada de traição com ex de Minerato, Ananda se pronuncia e dispara: “A história não foi assim”

Neste sábado, dia 30 de novembro, a cantora Ananda, de 26 anos, usou seu perfil no Instagram para negar que tenha tido envolvimento com o rapper KT Gomez, 36, enquanto ele estava namorando a apresentadora Ana Paula Minerato, 33.

A artista do grupo Melanina Carioca, que foi alvo de falas racistas atribuídas à ex-musa da Gaviões da Fiel no início dessa semana, pediu que os internautas parem de a atacar.

“Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês caíram direitinho no papo da mina. Parem de me atacar falando de traição. Isso é mentira! Não aguento mais ver pessoas me acusando de algo que não fiz! Sou muito mulher para botar a cara e assumir caso tivesse sido dessa forma porque eu banco isso. Mas não, não é verdade”, escreveu nos stories.

“Estava tão preocupada com o mais importante que nem entrei nisso, achei irrelevante. Mas se trata da minha honra. A história não foi assim. Ele voltou com ela porque eu não quis continuar com ele. Entendam, isso foi uma distração”, completou Ananda.

Em seguida, a cantora ainda compartilhou alguns áudios enviados a KT Gomez, no dia 28 de outubro, no qual explica que preferia parar de se envolver com ele ao descobrir que ele havia voltado a se relacionar com Ana Paula.

Cantora Ananda via Instagram Story (Reprodução/Instagram/@anandacantora)

O caso

Na última quarta-feira (27), Ananda registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro contra Ana Paula Minerato por racismo.

Áudios vazados na web mostraram o que seria uma conversa da apresentadora com o rapper Kt Gomez, que já teria se envolvido com Ananda, se referindo a cantora com termos como “mina do cabelo duro” e “neguinha”. Ana Paula chegou a publicar um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas à Ananda.

Após a divulgação dos áudios, Minerato, que era musa da Gaviões da Fiel, foi desligada de todas as atividades da escola de samba. Ela também foi demitida da Band e da Rádio Band FM, onde apresentava um programa diário desde 2018.