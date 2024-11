Ex-A Fazenda presa: Entenda a razão para Liziane Gutierrez ser detida no Marrocos

A viagem de Liziane Gutierrez ao Marrocos não foi nada tranquila e a ex-A Fazenda acabou sendo presa pela polícia local, após ter seus pertences pessoais roubados por motoqueiros na cidade de Marrakech. Segundo a famosa, sua bolsa Prada e seu celular foram levados pelos bandidos, quando ela seguia em direção a uma casa noturna, que fica a 500 metros do seu hotel.

Como a ex-A Fazenda Liziane Gutierrez foi detida no Marrocos

O ex-marido da celebridade, Toni, foi quem contou como Liziane foi presa durante a viagem ao Marrocos. Segundo ele, ela foi detida após uma confusão com as autoridades do país, que teria acontecido há, pelo menos,um mês.

Liziane Gutierrez Ex-participante de 'A Fazenda' está presa há um mês no Marrocos (Instagram @liziane_gutierrez/Reprodução)

O que os bandidos roubaram de Liziane Gutierrez

Em 30 de outubro, Liziane Gutierrez fez uma última postagem no Instagram, contando detalhes dos problemas durante a viagem internacional: “Saindo do hotel e indo numa balada, que ficava a 500 metros do hotel, fomos assaltados. Uma moto passou e levou essa minha bolsa Prada, minha scarf, o telefone de trabalho do Toni e o meu telefone”.

Em seguida, ela contou que os passaportes não foram roubados por sorte: “Eles ficaram no cofre do hotel, senão tinham ido também”, disse a ex-participante do reality show da Record.

Liziane Gutierrez foi abandonada pelo ex-marido no Marrocos?

Toni, ex-companheiro de Liziane, já voltou para a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde vive, enquanto ela espera o julgamento para deixar o Marrocos. Ao portal LeoDias, ele disse que voltou sozinho devido ao tempo do julgamento.

“Depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada ficou auxiliando ela e sabiam da situação dela desde o início e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem, já que não tinha previsão de nada naquela época”.

Liziane Gutierrez já foi presa em outros momentos

A ex-A Fazenda Liziane Gutierrez chegou a ser presa em outras viagens. A primeira em 2021, quando brigou com seguranças do festival Day ‘N Vegas, em Las Vegas, e outra em 2023, quando ela ficou detida temporariamente na Ucrânia.