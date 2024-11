Beatriz Reis, a Bia do Brás, comemora após ter retorno confirmado para o BBB 25: “É muita emoção”; entenda

Nesta quarta-feira, dia 27 de novembro, a ex-BBB Beatriz Reis, de 24 anos, usou seu perfil no Instagram para comemorar o seu retorno ao reality global no próximo ano.

Mais cedo, foi anunciado que a ‘Bia do Brás’, que marcou a edição do ‘BBB 24′ como participante, comandará ao lado do apresentador Thiago Oliveira os flashes do BBB 25, com entradas que informam o público dos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil em meio à programação da TV Globo.

Nos stories, Beatriz publicou um vídeo dando cambalhotas, dançando e pulando ao som da música tema do programa, ‘Vida Real’, do cantor e compositor Paulo Ricardo. “Eu estou no BBB 25″, escreveu.

Na sequência, a influenciadora falou sobre a novidade. “Gente, eu estou no BBB 25. E eu aqui, quietinha, segurando a emoção. É muita emoção, gente. É muita emoção. Obrigada meu Deus”, disse Beatriz.

“Pela segunda vez, vocês têm noção? Eu acabei de sair do BBB 24 e já estou no BBB 25. É muita emoção. É muito Deus na minha vida. São muitas bençãos. Deus é maravilhoso... Que alegria! Passada, chocada. Estou muito feliz”, finalizou.

Gil do Vigor parabeniza a amiga

Nos stories, o economista e também ex-BBB, Gil do Vigor, de 33 anos, que se tornou amigo de Beatriz Reis, a parabenizou pela conquista em seu perfil no Instagram.

“Parabéns, Thiago e Bia, por esse momento tão especial. Sei que vocês vão arrasar juntos no FlashBBB, pois são duas pessoas incríveis, mas quero deixar um parabéns especial para minha amiga Bia, um presente que Deus me deu”, escreveu.

“Nossa relação é muito especial e eu torço imensamente por você. Amiga, você é uma mulher incrível, batalhadora, guerreira e tem um brilho que encanta todos a sua volta”, declarou Gil.

“Cada vez que nos encontramos, vejo ainda mais a pessoa extraordinária que você é. Estou torcendo muito por você, te amo e sei que será simplesmente incrível”, finalizou.

Gil do Vigor via Instagram Story (instagram.com/@gildovigor)

Pouco tempo depois, Beatriz agradeceu ao amigo. “Gil, como sou grata pela sua amizade, meu irmão. É mágico poder dividir minhas conquistas com você, correr para te ligar e te contar com toda alegria”, começou.

“Obrigada por você existir na minha vida. Sou sua fã e saiba que você me inspira todos os dias. Eu te amo, Gil do Vigor”, concluiu Bia do Brás.