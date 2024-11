“Deus deu suas maiores batalhas para os seus maiores soldados”, diz Deolane Bezerra após ser diagnosticada com TDAH

Na última terça-feira, dia 26 de novembro, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 37 anos, contou em seu perfil no Instagram que foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

ANÚNCIO

A pernambucana, que recentemente foi presa acusada na Operação Integration de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, falou sobre o diagnóstico para os seus mais de 22 milhões de seguidores na rede social.

“Cheguei em my house e descobri mais um probleminha hoje. Tenho TDAH. É coisa, viu? Perguntei para o médico: ‘Como o senhor sabe?’ E ele disse: ‘Desde a primeira vez que te vi’”, começou a advogada.

“Eu desconfiava, porque às vezes as pessoas falavam e minha cabeça ficava em outro lugar, e eu parava no meio do tempo. Mas achei que era por conta de não querer prestar atenção nas conversas dos outros, tipo: ‘Não quero saber disso aí’”, continuou.

Leia também:

O único carro da família de Deolane Bezerra foi roubado em São Paulo

Deolane Bezerra vira assunto na web ao revelar valor dado para o lanche da filha na escola: “Na minha época era R$ 2″

ANÚNCIO

CPI recorre de decisão que barrou depoimento de Deolane Bezerra

Na sequência, a mãe de Gilliard, Kayky e Valentina ainda brincou: “Manda, Deus. Manda mais que nós estamos aqui, tomando injeção, terapeuta, tomando soro, tomando remédio, e orando”.

Ao fundo, uma pessoa que estava no quarto junto com Deolane disse que a influenciadora ‘é rocha’ e que a solução está vindo. “Eu sou rocha? Deus deu as maiores batalhas para os seus maiores soldados, e ele me confunde com o Rambo”, declarou em tom de brincadeira.