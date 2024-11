Sasha Meneghel relembra gafe ao errar dress code em casamento de influenciadores: “Comecei a ficar nervosa”

Em entrevista para o quadro ‘Pod Entrar’, do canal no YouTube ‘Pod Delas’, a estilista e modelo Sasha Meneghel, de 26 anos, relembrou a gafe que cometeu ao errar o traje para o casamento dos influenciadores Lucas Rangle e Lucas Bley,

Após quatro anos de relacionamento, os influenciadores se casaram em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo, no último dia 11 de novembro.

Durante o bate-papo com Rangel, que comanda o quadro, a filha de Xuxa contou detalhes do acontecimento durante um tour por seu apartamento. Ela disse que escolheu um vestido ‘pretinho básico’ para a ocasião, mas não sabia que a cor era proibida para os convidados, já que era exclusiva para as madrinhas.

“Eu olhei em volta e falei assim: ‘João [Lucas], tem muita gente de cor. Tem alguma coisa errada. Não estou vendo um pretinho básico”, disse Sasha. Na sequência, ela disse que saiu da cerimônia e foi verificar as mensagens, quando descobriu a restrição sobre a cor. “Estava muito claro”, declarou.

“Comecei a ficar nervosa e derreter na cadeira, me abaixando”, afirmou. Para resolver o problema, a estilista, que contou com a ajuda do marido, João Lucas, para contar a história inusitada, disse que então pediu a ajuda de um amigo que estava em sua casa no momento da confusão.

“Eu liguei em vídeo, a Sasha falou: ‘aquele vestido’. Ele pegou o vestido, colocou no motoboy e foi. Rapidão ele chegou. Era perto, graças a Deus. Sua cerimonialista também ajudou”, relembrou João.

