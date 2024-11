“Que lindo”, o filho de Adele, Ángelo, reaparece em seu show e surpreende o quanto está diferente aos 12 anos

Adele é uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas do momento que conquistou uma carreira sólida, mas também desempenha um papel muito importante, que é ser mãe.

A famosa teve seu filho Ángelo Adkins em outubro de 2012 com o ex-marido, Simón Konecki, e isso é o mais importante para ela, embora se limite a exibi-lo nas redes sociais.

Seu filho está hoje com 12 anos e reapareceu recentemente no show da cantora em Las Vegas, e ficou surpreso com o quanto cresceu.

“Que grande!”, filho de Adele reaparece em seu show e surpreende com o quanto cresceu

Adele fez sua última apresentação em ‘Weekends With Adele’ em Las Vegas neste fim de semana e seu noivo Rich Paul e seu filho Ángelo estavam com ela.

Em vídeo que circula nas redes, vê-se que a cantora fez uma pausa para dar um beijo e um abraço no filho e Ángelo vestia uma roupa com camisa branca, boné e óculos.

Foi surpreendente o quanto filho da cantora estava grande e bonito e ele recebeu muitos elogios nas redes, já que fazia meses que não aparecia.

“Nossa, como seu filho é grande e lindo”, “seu filho é tão galante”, “Meu Deus, não acredito que o Ángelo está tão grande agora”, “ele é lindo, seu filho é um homem de verdade”, " ele já é um homenzinho”. “, “aquela criança é linda igual a mãe”, “que criança linda e bem-educada”, “não acredito como o filho dela está grande”, “adoro como eles são unidos”, e “essa é uma criança muito boa”, “criada”, foram algumas das reações nas redes.

Adele mostrou que é muito próxima do filho, aliás, não é a primeira vez que ele a acompanha nos shows e além disso, agradeceu o apoio em sua carreira.

“Obrigada por ter paciência comigo”, foram algumas palavras doces que ela dedicou ao seu filho, que cria com o ex, Simón Konecki, de quem se separou em 2021 e que mora perto para facilitar o processo para seu filho.