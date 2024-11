Ana Hikari fala sobre construção de cenas de sexo em ‘Amor da Minha Vida’: “Me senti respeitada como mulher”

Em coletiva de imprensa em que o Metro World News esteve presente, a atriz Ana Hikari falou sobre as cenas de sexo de ”Amor da Minha Vida”, série +18 do Disney+ lançada em 22 de novembro. A produção, responsável por explorar amor e intimidade de forma intensa, tem sido comentada também pela autenticidade das cenas.

ANÚNCIO

Mas Ana, intérprete de Julia na série, fez questão de ressaltar que, por trás das câmeras, tudo é cuidadosamente planejado.

Técnica e intimidade

Para Ana, a expectativa do público é de que as cenas de sexo sejam absolutamente reais e emocionais. No entanto, a atriz explicou que, na realidade, o que se vê na tela é o resultado de um trabalho técnico meticuloso.

“A gente está pensando em um trilhão de coisas: posição da câmera, luz, ângulos…”, contou. A dinâmica é comparada a um “balé”, onde a emoção é sempre aliada a um planejamento preciso da filmagem.

O papel do preparador e da intimidade

Ana destacou a importância de ter um preparador de intimidade no set, como Marcelo Boschat, que, segundo ela, foi essencial para garantir a segurança dos atores. Ela afirmou que o preparador ajuda a criar um ambiente de respeito e confiança, permitindo que os atores se sintam protegidos durante cenas sensíveis.

“Me senti respeitada como mulher e como atriz”, disse Ana, reforçando que a presença de profissionais como Boschat é fundamental para o avanço da indústria audiovisual.

leia mais:

ANÚNCIO

Respeito no set

Além do trabalho técnico e da presença do preparador de intimidade, Ana também elogiou os diretores da série, que demonstraram sensibilidade e cuidado ao conversar com os atores sobre seus limites e preferências. Para ela, isso representa um grande avanço no audiovisual: “É essencial que o respeito e o cuidado com os atores sejam o padrão daqui para frente.”

Amor da Minha Vida chegou ao Disney+ na última sexta-feira (22), série que acompanha os dilemas amorosos de Bia e Victor, interpretados por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, amigos inseparáveis na trama. Confira o trailer da produção de 10 episódios: