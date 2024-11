Giovanna Antonelli detona IA: Entenda a razão para atriz ‘processar a tecnologia’

A atriz Giovanna Antonelli não gostou nem um pouco de ver sua imagem e voz foi usada de forma ilegal por uma ferramenta de inteligência artificial (IA) e vai processar os responsáveis judicialmente.

O que aconteceu para Giovanna Antonelli processar a IA?

Recentemente, Giovanna Antonelli descobriu que sua imagem e voz foram usadas num vídeo com fins comerciais a partir do uso da inteligência artificial. Na “publi”, a atriz promove produtos cosméticos com alegações enganosas sobre suas propriedades.

Agora, a celebridade resolveu processar não apenas quem produziu o vídeo, mas todos que estão nos bastidores, como o site que hospedava o material.

Giovanna Antonelli A atriz descobriu que sua imagem e voz foram usadas num vídeo com fins comerciais a partir do uso da inteligência artificial (Léo Rosario/TV Globo)

Quais as medidas cabíveis no caso entre Giovanna Antonelli e a IA

Entre as medidas legais cabíveis, os advogados de Antonelli devem pedir uma indenização financeira significativa para compensar os danos causados à imagem da atriz, além da remoção do vídeo de todas as plataformas e redes sociais.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, a atriz teve uma vitória inicial no dia 26 de junho, quando a Justiça concedeu uma medida liminar. Em 2023, a atriz também moveu uma ação judicial contra três réus pelo uso fraudulento de sua imagem e voz.

Giovanna Antonelli fez uma declaração aos seguidores

Nas redes sociais, a atriz Giovanna Antonelli fez uma declaração sobre os riscos e deixou claro que nunca usou ou recomendou tais cosméticos, deixando claro que ela não faz parte do vídeo publicitário.