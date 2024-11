Gretchen desmente que marido precise do seu dinheiro: ‘Ele não precisa’

Gretchen desmentiu publicamente que seu marido, Esdras, precisa do seu dinheiro para viver. Ao responder um seguidor no Instagram, a veterana disse que o show que fez em Portugal não teve o envolvimento do cônjuge e muito menos sergiu para ajudá-lo.

Como a polêmica envolvendo Gretchen começou?

Os boatos envolvendo a vida financeira do marido de Gretchen começaram quando um fã comentou que viu a famosa se apresentando num espaço aberto de um restaurante português. A partir daí, a mãe de Thammy Miranda não se calou e respondeu que as pessoas não sabem praticamente nada sobre a vida íntima de Esdras.

“Muitas pessoas não sabem que meu marido tem uma profissão fora a profissão de músico, da qual ele já é aposentado. Ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa que eu vá acompanhá-lo em um show para ajudar financeiramente”, declarou ela, nos stories de seu Instagram.

Gretchen e Esdras Cantora desmentiu publicamente que banca financeiramente o seu marido (Instagram/Reprodução)

Gretchen foi bancada pelo marido?

Em resposta aos boatos sobre a vida financeira de Esdras, Gretchen disse que o marido tem uma boa situação financeira e que ele não precisa de sua ajuda: “Pelo contrário, muitas vezes, quando meu cachê atrasava ou alguma coisa não dava muito certo, ele me bancou. Esdras de Souza é uma pessoa muito bem financeiramente falando, para quem não sabe”.

Gretchen pode processar quem continuar soltando boatos sobre sua vida

Irritada com os boatos envolvendo o seu casamento, Gretchen disse que pode processar aqueles que publicaram conteúdos ‘vexatórios’ contra ela e o saxofonista: “Se vocês pensam que internet é terra sem lei, estão enganados. Se vocês pensam que vão falar o que quiserem sobre minha vida e vai ficar por isso mesmo, estão enganados”.