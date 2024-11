Jojo Todynho e filho na Angola: cantora revela porque decidiu não trazer filho adotivo para o Brasil

Jojo disse que a decisão visa preservar a qualidade de vida do menino e manter seus laços com o país de origem

Jojo Todynho, conhecida por seu carisma e autenticidade, compartilhou detalhes sobre o processo de adoção de Francisco, um menino que conheceu em Luanda, Angola.

Durante entrevista ao programa Fofocalizando, ela revelou que, embora esteja finalizando os trâmites para oficializar a adoção, não pretende trazer o garoto para morar no Brasil.

Segundo Jojo, a decisão visa preservar a qualidade de vida do menino e manter seus laços com o país de origem.

Ela destacou que Francisco continuará vivendo na Angola com sua família biológica, enquanto ela assumirá os custos de sua educação e cuidados.

“Já decidi a vida dele. Vou manter ele lá fora, custeando a vida dele até terminar a faculdade. Ele vem para o Brasil nas férias e vai viajar comigo”, explicou a cantora.

Proteção contra a exposição pública

Além de garantir uma educação de qualidade, Jojo enfatizou a importância de proteger o menino da exposição pública que acompanha sua rotina.

A cantora, que frequentemente lida com o interesse da mídia sobre sua vida pessoal, afirmou que deseja evitar que Francisco enfrente essa realidade. “Minha vida é muito exposta, e eu tenho que ter a sensibilidade de não expô-lo.

Ele vai entrar no próximo ano em um colégio particular na Angola e continuará com os pais dele”, completou.

Jojo explicou que a escolha é também uma forma de respeitar a vontade da criança e manter sua conexão com a cultura local, algo que ela considera essencial para o bem-estar de Francisco.

