Daniel Erthal não é mais vendedor ambulante: Ex-‘Malhação’ tem um novo negócio

O ator Daniel Erthal vai parar de vender cerveja nas ruas do Rio de Janeiro para abrir um bar e pretende comandar tudo sozinho. O ex-galã de ‘Malhação’ tomou a decisão após ter sua licença de venda em Copacabana, zona sul do Rio, negada pelas autoridades locais.

Como Daniel Erthal conseguiu dinheiro para abrir um bar no Rio de Janeiro?

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Daniel Erthal revelou que o investimento pode ser feito após aceitar muitos acordos publicitários.Segundo o ex-’Malhação’ foram investidos cerca de R$ 100 mil no negócio, que terá seu carrinho de vendas na entrada.

“Uma cervejaria veio até mim. Eles reformaram o meu burrinho de carga (nome dado ao carro de vendas) e agora somos parceiros. Será mais tranquilo, porque não vou precisar correr do rapa, terei documentação e estará tudo certo”, disse ele ao site.

Como e quando Daniel Erthal para de vender nas ruas do Rio?

Sem autorização para vender em Copacabana, Daniel Erthal foi vender nos arredores do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, em dias de jogos. Segundo ele, sua despedida vai acontecer no próximo dia 23 e depois disso o carrinho vai ficar na fachada do seu bar, em Botafogo, que deve ser inaugurado no dia 27 de novembro.

“Vou conseguir me programar melhor e rentabilizar mais, algo que não conseguia fazer na rua. Vou colocar a mão na massa mesmo, trabalhando com barriga no balcão e atendendo os meus clientes”.