Daniel Erthal recebe generoso presente de cliente: uma kombi para impulsionar seu negócio ambulante

Daniel Erthal, conhecido por seu papel marcante em “Malhação” da TV Globo, recentemente viu seu modesto negócio ambulante ganhar um impulso significativo. Em um episódio inusitado, um de seus clientes, Thiago Anjo, decidiu retribuir a simpatia do ator ao presenteá-lo com uma Kombi para auxiliar em suas atividades comerciais.

No relato entusiasmado compartilhado por Daniel no Instagram, ele descreveu o encontro com Thiago, que se revelou não apenas como um cliente, mas como alguém disposto a tornar a vida profissional de Daniel mais fácil. Após um dia em que as bebidas acabaram, Thiago ofereceu-se para levar Daniel até o depósito de bebidas para reabastecer, demonstrando sua generosidade.

LEIA TAMBÉM: Após ex-galã viralizar vendendo cerveja, protagonista de Malhação vende marmitas no RJ: “extremamente digno”

“Galera, que loucura! Teve um cara que encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele. Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar agora. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!”, compartilhou Daniel animadamente.

LEIA TAMBÉM: Quem é o ex-galã de Malhação que virou vendedor de cerveja no Rio de Janeiro?

Celebrando com corridas pelas ruas

Correndo pelas ruas para celebrar a reviravolta em seu negócio ambulante, Daniel expressou sua gratidão pela generosidade de Thiago. Antes dependendo de uma barraca manual sobre rodas, o ator agora desfruta da praticidade e visibilidade oferecidas pela Kombi.

Este gesto surpreendente não apenas melhorou a eficiência do empreendimento de Daniel, mas também adicionou um toque de espetacularidade às suas operações diárias.

Fonte: UOL