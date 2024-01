Após ex-galã viralizar vendendo cerveja, protagonista de Malhação vende marmitas no RJ: “extremamente digno”

Seja por opção ou necessidade, mudanças de carreira são necessárias em determinado momento da vida.

Após Daniel Erthal, ex-galã de Malhação, viralizar vendendo cerveja em uma banquinha no Rio de Janeiro, foi a vez de outro protagonista ser reconhecido pela mudança de vida.

Daniel Dalcin, que participou da temporada de 2009 do seriado da Rede Globo, atualmente vende frango assado em seu restaurante entrega rápida em uma galeria de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segundo o site Extra.

“É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo”, disse o ator em vídeos postados nas redes sociais na última quinta-feira (4).

“É mérito e digno trabalhar com outras coisas. Há sete anos, quando sai da Globo e meu pai estava em tratamento de câncer, fui trabalhar como vendedor da [loja de roupas] Osklen, em Niterói. É a coisa mais digna do muito. Se você continuar nessa, você vai ter trabalho como ator e no seu novo empreendimento. E para vocês atores: não parem no final da fila”, completou.

Último trabalho

Após interpretar Alex Bacelar em ‘Malhação’, sendo um dos destaques da temporada que contou ainda com Bianca Bin e Micael Borges, Dalcin atuou em ‘Eta mundo bom’, também da Rede Globo.

Outros trabalhos na carreira incluem ‘Insensato coração’, Lado a lado’ e ‘Gênesis’.Seu último trabalho foi em ‘Reis’, da Record TV, em 2022.

Fora das telas, em 2016 o ator passou a tomar conta franquia de creperia da família em Cabo Frio, na Região dos Lagos (RJ), após o pai morrer de câncer.

Ele também já trabalhou como vendedor de roupas em 2014.

