BBB 24: Globo divulga finalmente quem está no reality; sexta é dia dia de big day

A curiosidade para saber quem está no BBB 24 acaba nesta sexta-feira (05), quando a Globo coloca no ar o big day. Tradicional há anos na emissora, é neste momento que o público conhece todos os competidores selecionados e convidados por Boninho.

Como acontece todos os anos, o big day será transmitido durante toda a programação da emissora, a partir do primeiro intervalo do Encontro com Patrícia Poeta. Aliás, o programa matinal também vai falar sobre as polêmicas do Big Brother Brasil, no famoso BBB no Encontro, comandado por Tati Machado.

Aos poucos, os perfis dos novos brothers e sisters deixam de ser segredo. Neste ano, a revelação dos futuros confinados do BBB 24 será ancorada da casa, onde Tadeu Schmidt e Ana Clara estarão.

Já no Globoplay, canal de streaming da Globo, acontece a tradicional maratona big day também entra no catálogo. Nesta temporada, ela reúne apresentadores e convidados especiais para repercutir, em tempo real, quem são os novos participantes do Big Brother Brasil. A exibição da maratona será ao vivo e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters durante todo o dia.

BBB 24: para os fãs do reality, Yasmin Brunet já estaria confinada no hotel (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que não é de hoje que os fãs do Big Brother Brasil fazem apostas dos famosos selecionados por Boninho para a temporada e, com a estreia cada vez mais próxima do BBB 24 na Globo, uma nova lista de celebridades vazou na web.

Faltando poucos dias para a estreia do reality show, marcada para segunda-feira (08), o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), usou sua conta no X, antigo Twitter, para falar quem está no camarote e também no puxadinho do BBB 24.

BBB 24: Desenhos de Boninho deixam fãs do reality show agitados (Reprodução/Instagram)

Segundo ele, o camarote da nova temporada do Big Brother Brasil conta com os seguintes famosos: João Quirino (youtuber e ator), Rodolfo Peres (nutricionista), Yasmin Brunet (atriz), Lorena Rufino (humorista), Rodrigo Malafaia (modelo), Vitão (cantor), Gabi Melim (cantora), Daiane dos Santos (ex-ginasta), Simaria (cantora) e Breno Freire (militar e influencer).

Já o puxadinho do BBB 24 traz Gabriel Prado (médico), Mateus Batista (jogador), Juliana Aline (empresária), Gabriel Holtz (ator) e Natália Acácia (estudante de biomedicina).

