BBB 24: Gil do Vigor não esconde lista de famosos que deseja ver no reality

BBB 24: Gil do Vigor também revelou quais são as celebridasdes que espera ver dentro do reality da Globo (Cadu Pilotto/Globo)

Gil do Vigor está pronto para acompanhar o BBB 24, que estreia na próxima segunda-feira (08) na Globo. Mostrando que é fã do reality show, mesmo depois de sua participação, o economista disse quais nomes espera que Boninho anuncie para o camarote deste ano.

Gente como a gente, o ex-participante do BBB 21 montou sua lista e está pronto para conferir se acertou ou não durante o big day, marcado para esta sexta-feira (05), durante os intervalos dos programas da TV Globo.

No X, antigo Twitter, Gil disse quais celebridades quer ver disputando o prêmio milionário do Big Brother Brasil. Segundo ele, Daiane dos Santos, Yasmin Brunet, Gaby Melim e Chico Moedas estão na nova temporada do reality show da Globo.

BBB 24: Simaria faz publicação sobre ano novo e fãs dizem que ela é campeã do reality da Globo (Reprodução/Instagram)

Para o ex-BBB, Daiane, Yasmin e Gaby Melin são as cartas na manga de Boninho para a edição. Já o polêmico Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza virou um elemento surpresa para movimentar o BBB 24.

Além dos citados por Gil do Vigor, as listas da web contam com outros famosos dentro do BBB 24, como João Quirino (youtuber e ator), Rodolfo Peres (nutricionista), Lorena Rufino (humorista), Rodrigo Malafaia (modelo), Vitão (cantor) e Breno Freire (militar e influencer).

BBB 24: para os fãs do reality, Yasmin Brunet já estaria confinada no hotel (Reprodução/Instagram)

No entanto, os nomes só serão revelados na próxima sexta-feira (05), quando a Globo promove o tradicional big day. Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da emissora, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

Como nas últimas edições, o BBB 24 vai reunir na mesma casa famosos e anônimos em busca do prêmio final. Segundo Boninho, o programa será mais popular do que as duas últimas temporadas, que não agradaram muito o público.

