BBB 24: a verdade por trás da expulsão de Valentina Bandeira do reality

Valentina Bandeira falou demais e acabou sendo expulsa pela Globo do BBB 24. A famosa não estava escalada para compor o camarote, mas o programa Bate-papo com o Eliminado, que vai ao ar toda semana, mas acabou vazando informações e a emissora tomou sua decisão.

Tudo aconteceu quando a humorista disse que ficaria responsável pela atração ao lado de Thaís Fersoza durante uma live: “Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico”.

Valentina Bandeira anuncia quadro no "BBB 24". A humorista estará ao lado de Thais Fersoza

A fala teria deixado a direção do BBB 24 irritada, já que neste ano tudo está sendo guardado a sete chaves até o último minuto. Valentina Bandeira teria ainda pedido para que a revelação fosse apagada, pois poderia ser prejudicada, mas de nada valeu e ela deixou o elenco do reality show da TV Globo.

Participantes do BBB 24 estão confinados

BBB 24: Globo divulga nesta sexta-feira (05) 18 participantes (Reprodução/Instagram)

Os 26 participantes do BBB 24 estão confinados no hotel. Depois de Boninho brincar que o camarote conta com mais de 400 famosos, ele revelou que agora tudo pode vazar, já que todas as pessoas selecionadas estão em seus devidos quartos.

“Agora pode vazar à vontade (risos). O que a gente não quer é que os participantes saibam um dos outros, justamente para não influenciar em nada. Agora, estou tranquilo”, disse Boninho, ao conversar com o jornal Extra.

Os nomes serão revelados nesta sexta-feira (05), durante o big day, que acontece nos intervalos dos programas da Globo, a partir do Encontro com Patrícia Poeta. No entanto, apenas 18 dos 26 confirmados serão apresentados ao público, os demais brothers e sisters apenas no domingo (07), um dia antes da estreia.

