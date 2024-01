Onde foram parar? Veja o que aconteceu com esses cantores que e explodiram nos anos 2000, mas estão sumidos

Com os streamings de música bombando, novos artistas são descobertos a todo instante. Contudo, houve um momento que, sinônimo de sucesso era quando algum cantor ou cantora aparecia em programas de auditório.

Muitos destes artistas ficaram muito famosos nos anos 2000, mas tão quanto rapidamente eles surgiram, eles também sumiram.

Veja a seguir cantores famosos dos anos 2000 e por onde eles andam.

Nelly Furtado

A cantora canadense começou a ficar famosa exatamente no ano 2000. Entre os maiores sucessos de Nelly Furtado estão ‘Promiscuous’ e ‘Say It Right’, ambas ao lado do rapper e compositor Timbaland. Essas duas canções saíram no terceiro álbum da cantora, lançado em 2006, contudo, depois disso, Nelly Furtado não conseguiu mais emplacar nenhum hit, porém continua no ramo da música.

Seu último single, lançado em 2023, foi ‘Keep Going Up’, que conta com a participação dos velhos conhecidos da cantora, Timbaland e Justin Timberlake.

LEIA TAMBÉM: Quem é o ex-galã de Malhação que virou vendedor de cerveja no Rio de Janeiro?

Nelly Furtado está com 45 anos e tem três filhos.

Dido

Pelo nome você talvez não se lembre, mas Dido esteve presente nas paradas de sucesso de diversos países por um bom tempo com a canção ‘Thank You’, lançada com seu álbum de estreia, em 1999.

Com uma melodia melancólica, o hit fala sobre a luta da cantora contra a depressão. A música ficou ainda mais famosa em um remix de Eminem, que usa o refrão em Stan, uma das músicas mais ouvidas (e sombrias) do rapper.

Mesmo com a explosão de ‘Thank You’, Dido não é uma das muitas cantoras de um hit só. Outra música muito famosa da cantora é ‘My Lover’s Gone’, trilha sonora da novela ‘O Clone’, da Rede Globo.

Dido tem 51 anos, é divorciada e tem um filho.

Sean Kingston

Você provavelmente viu o clipe de ‘Beautiful Girls’ passando inúmeras vezes na televisão. A canção de Sean Kingston explodiu em 2007 e o cantor ainda conseguiu emplacar mais um hit na época, ‘Eenie Meenie’, que contou com a participação de Justin Bieber, que estava começando a se destacar.

O cantor de 33 anos se apresentou no Brasil em outubro de 2023 no Replay Festival.

Com informações do canal ‘Nerd Show’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ BBB 24: Gil do Vigor não esconde lista de famosos que deseja ver no reality

⋅ Atriz de ‘Pantera Negra’ é atropelada

⋅ Timothée Chalamet é considerado o homem mais bonito de 2023