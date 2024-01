Atriz de ‘Pantera Negra’ é atropelada

Carrie Bernans, que se destacou por seu papel no filme ‘Pantera Negra’, manteve seus seguidores alertas, pois no meio das celebrações de Ano Novo foi atropelada, resultando em uma série de fraturas em todo o seu corpo.

De acordo com o meio de comunicação americano ‘TMZ’, a jovem atriz estava caminhando pelas ruas de Nova York acompanhada de uma amiga. Depois de decidirem parar em uma barraca de comida rápida, foram surpreendidas por um motorista que estava dirigindo sob influência de álcool.

Em relação ao estado de saúde de Carrie Bernans, a mãe da atriz revelou que ela foi internada de emergência no Hospital Bellevue, pois sofreu várias fraturas no corpo, lesões na pele, danos nos dentes e também está com dificuldade para caminhar.

Além disso, de acordo com o relatório, mais oito pessoas foram afetadas pelo acidente provocado pelo motorista, que também estava em alta velocidade. Como era de se esperar, seus seguidores têm se mantido atentos nas redes sociais para obter informações sobre seu estado de saúde.

Carrie Bernans tem trabalhado em diferentes projetos, no entanto, há alguns anos ela trabalhou pela primeira vez em um na tela grande, especificamente em filmes que fazem parte do universo Marvel, como ‘Pantera Negra’ e ‘Vingadores’, onde ela fez parte da equipe do presidente de Wakanda.