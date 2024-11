O adeus a Colin Petersen: Baterista do Bee Gees morre aos 78 anos

Colin “Smiley” Petersen, o primeiro baterista dos Bee Gees, morreu aos 78 anos. A notícia foi confirmada num comunicado publicado pela página Best of Bee Gees, no Facebook, nesta segunda-feira, 18 de novembro, mas não revela a causa do falecimento do artista, que deixa a esposa, Joanne, e os dois filhos, Ben e Jaime.

“É com profundo pesar que anunciamos a morte do nosso querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen, que enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, cuidado e respeito. Não temos certeza de como conseguimos seguir em frente sem o seu brilhante sorriso e sua profunda amizade. Te amamos, Col. Descanse em paz”, diz o texto.

Há apenas um integrante original do Bee Gees vivo

O cantor e compositor britânico Barry Gibb, de 78 anos, passa a ser o único integrante original do Bee Gees vivo, já que Dennis Bryon, que foi baterista do Bee Gees de 1974 a 1980, morreu na última quinta-feira, 14 de novembro.

Colin “Smiley” Petersen fez carreira no Bee Gees

Amigo de escola dos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, que fundaram o Bee Gees, o baterista Colin Petersen esteve no grupo entre 1966 a 1969. O artista também pode ser chamado de “o quatro Bee Gee”, já que ele entrou para a banda quando se mudou da Austrália para a Inglaterra.

Podemos ouvir ‘Smiley’ nos hits ‘Words’, ‘I Started a Joke’ e ‘To Love Somebody’, entre outros, mas Colin deixou o Bee Gees após uma briga que ocorreu nos bastidores e foi substituído por Geoff Bridgeford.