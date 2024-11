Última semana para ver o protagonista de ‘Êta Mundo Bom! 2’ no teatro

Essa é a última semana para ver Sergio Guizé, o protagonista da novela ‘Êta Mundo Bom! 2′, em cartaz no Teatro Paulo Autran, do Sesc Pinheiros (Rua Pais Leme, 195), em São Paulo. O ator está ao lado de Sol Menezzes e Gustavo Machado na peça ‘Perfeita!’, escrita pelo dramaturgo Samir Yazbek e dirigida por Ulysses Cruz, que segue em cartaz até domingo, 24 de novembro.

Ingressos e horários para ver a peça com Sergio Guizé, em São Paulo

Com duração de 60 minutos e indicada para maiores de 18 anos, ‘Perfeita!’ está em cartaz até o dia 24 de novembro e pode ser assistida de quinta a sábado, às 21h. Também ocorre uma sessão extra no dia 20 de novembro, no mesmo horário. Os ingressos custam R$ 21 (credencial plena), R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira).

Êta Mundo Bom! Sergio Guizé e Flávia Alessandra voltam aos seus personagens na continuação da novela escrita pelo autor Walcyr Carrasco (Renato Rocha Miranda/TV Globo)

Qual o papel de Sergio Guizé na peça ‘Perfeita’

Na distopia ambientada num futuro distante, Sergio Guizé dá vida ao Comandante, membro da defesa cibernética do Estado da província de Lusitânia que pretende expulsar do país todos os chamados “agregatus”, estrangeiros que, nos últimos tempos, ganharam voz crescente e reivindicam direitos há muito negados.

Quem é o par romântico de Sergio Guizé na peça ‘Perfeita’

Na peça, o protagonista da novela ‘Êta Mundo Bom!’ tem como par romântico a atriz Sol Menezes, que vive uma mulher que no passado emergiu dos excluídos e questiona as suas atitudes e de Cientista (Gustavo Machado), que produz uma cópia fiel do chefe de Estado para o tornar mais potente diante dos opositores.