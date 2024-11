Morre Paul Teal, ator da série ‘One Tree Hill’, aos 35 anos

Na última sexta-feira, dia 15 de novembro, o ator Paul Teal faleceu aos 35 anos. Ele era conhecido por dar vida ao personagem Josh Avery, na série de televisão One Tree Hill, criada por Mark Schwahn, disponível no Prime Video.

ANÚNCIO

A informação foi confirmada pela noiva do artista, Emilia Torello, em seu perfil no Instagram no último domingo (17). Ela não deu detalhes sobre a causa da morte. “O homem mais atencioso, inspirador, motivado, autodisciplinado e amoroso faleceu na sexta-feira, 15 de novembro de 2024″, escreveu.

“Paul, você era minha alma gêmea, meu futuro marido, minha rocha e meu futuro. Você encheu meus pulmões de risadas, meu estômago de frio na barriga e meu coração de amor. Você foi levado cedo demais, em uma batalha que travou bravamente e sem falhar”, continuou Emilia.

Antes de encerrar, ela completou: “Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida tanto quanto você lutou para viver todos os dias”.

“O mundo tem sorte de ter tido um momento com Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda, porque pude chamar você de meu. Eu vou te amar para sempre”, finalizou.

Confira a seguir:

Leia também:

ANÚNCIO

Não vem aí! Jojo Todynho revela que não irá se candidatar à política em 2026

Caiu na web: erro na lápide de Silvio Santos gera polêmica com detalhe intrigante

Além de One Tree Hill, Paul Teal também esteve no elenco de produções como ‘Águas Profundas’, também do Prime Video, ‘Rua do Medo:1978 – Parte 2′ e ‘Outer Banks’, ambos disponíveis no catálogo da Netflix.