Da Torre de Londres a ADX: Esta série é perfeita para amantes de true crime

As Prisões Mais Notórias do Mundo

As prisões mais famosas do mundo estão numa série original e inédita que chega ao History neste sábado, 16 de novembro, a partir das 23h50, chamada ‘As Prisões Mais Notórias do Mundo’ (Prison Chronicles). A partir de uma linha do tempo de mil anos, se conhece, em 12 episódios, detenções icônicas e também os planos dos criminosos mais conhecidos do planeta.

As detenções lendárias que estão na 1ª temporada de ‘As Prisões Mais Notórias do Mundo’

Focada em quem gosta de produções true crime, a 1ª temporada de ‘As Prisões Mais Notórias do Mundo’, no History, traz algumas das detenções conhecidas do mundo, como Alcatraz, construída para abrigar o pior dos piores bandidos, a ADX, onde El Chapo está atualmente detido e até a histórica Torre de Londres.

As Prisões Mais Notórias do Mundo Alcatraz aparece no episódio de estreia desta série do History (History/Divulgação)

O que vamos assistir em ‘As Prisões Mais Notórias do Mundo’

Em 12 episódios, a série original e inédita reúne entrevistas com jornalistas, ex-agentes penitenciários e indivíduos anteriormente encarcerados que revelam detalhes do funcionamento interno dessas prisões míticas e também as fugas e a resistência e a sobrevivência de quem foi parar nesses lugares sombrios.

Dois episódios marcam a estreia da nova série true crime do History

A prisão de Alcatraz, construída para abrigar o pior dos piores, é vista logo no episódio de estreia de ‘As Prisões Mais Notórias do Mundo’ (Prison Chronicles), mostrando as histórias de homens dispostos a qualquer coisa para fugir da “Rocha”, como foi apelidada.

O segundo episódio da série mostra uma das primeiras cadeiras elétricas do mundo, Old Sparky executou mais de 600 pessoas no norte do Estado de Nova York. O famoso fugitivo Wille Sutton tentou um plano ousado para sair de lá. Dois espiões da Guerra Fria lutam pelas suas vidas e uma revolta em 1983 deixa os presos no comando.