Ex-esposa de um serial killer usa as redes sociais para fazer um alerta

A ex-esposa do serial killer Richard Evonitz, Bonnie Lou Gower, utilizou seu perfil no TikTok para compartilhar detalhes de como foi o momento em que descobriu ter se casado com um assassino em série. Segundo O Globo, ela também era apenas uma adolescente quando se casou.

ANÚNCIO

Conforme a publicação Bonnie se casou com Evonitz no ano de 1989. Ele era irmão de um colega de escola dela e oito anos mais velho. Ao todo, eles permaneceram casados por 8 anos, nos quais ela revela ter recebido, e ignorado, diversos sinais de alerta sobre a personalidade problemática do ex-marido.

Agora, anos após passar por essa situação, ela compartilhou sua história na intenção de alertar outras pessoas sobre sinais de alerta que não devem ser ignorados. Segundo seu relato, depois do casamento ela foi proibida de cursar a universidade e constantemente era questionada sobre a possibilidade de fugir do país ao lado do marido. As perguntas foram feitas na mesma época em que algumas garotas da região foram encontradas mortas.

“Pensei que ele estava apenas estressado”

Em seu vídeo, Bonnie conta que acreditava que o comportamento do marido era em decorrência de estresse causado pelo trabalho. No entanto, a verdade se mostrou bem mais dura.

“Olhando para trás, parece meio louco, mas na época eu pensei que ele estrava estressado com o trabalho, porque foi uma grande mudança deixar o serviço militar e mudar para a Virgínia onde precisou começar uma nova vida e tentar conseguir um emprego”, revela a mulher.

Ela, que pretende escrever um livro sobre sua história, conta que o marido a mandou para para a casa de sua família e que desaprovava que ela continuasse seus estudos, encontrasse trabalho ou até mesmo fizesse novos amigos. Além de controlar seu peso, ela também revela que Evonitz cometeu uma série de abusos, chegando até mesmo a limitar a quantidade de dinheiro que ela poderia gastar com ligações para sua família.