Com público diversificado, Gracyanne Barbosa fatura R$ 2 milhões em plataforma fechada: “As pessoas gostam de conversar”

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa encontrou uma nova forma de conexão com seus fãs ao investir em uma plataforma de conteúdo exclusivo. Em apenas três meses, ela faturou mais de R$ 2 milhões, conquistando admiradores com fotos e vídeos sensuais, além de interações personalizadas. De acordo com a Revista Quem, o projeto surgiu após pedidos recorrentes de seguidores interessados em ver um lado mais íntimo e diferenciado da musa.

ANÚNCIO

Logo no lançamento, a famosa acumulou mais de 2 mil assinaturas, gerando cerca de R$ 100 mil em poucos dias. Surpreendida pelo sucesso, ela declarou: “Eu esperava um bom retorno, mas não imaginava que seria tão grande”. Um dos pontos altos, segundo a influenciadora, é a diversidade do público. Além de homens, uma porcentagem significativa de mulheres assina o serviço, motivadas principalmente por questões de autoestima e estilo de vida.

LEIA TAMBÉM: Gracyanne Barbosa enfrenta frio de 11 °C com look ousado nos EUA e viraliza nas redes sociais

Gracyanne utiliza a plataforma não apenas para compartilhar material visual, mas também como um canal de comunicação direta com seus assinantes. Ela recebe perguntas sobre treinos, sexualidade e relacionamentos, tornando o espaço um ponto de encontro para conversas mais íntimas. A interação, segundo ela, é um dos aspectos mais satisfatórios do projeto. “As pessoas gostam de conversar, pedir dicas e até compartilhar suas próprias histórias”, explicou.

Além do conteúdo sensual, a famosa produz materiais que destacam sua rotina fitness e atividades como o pole dance. Ensaios exclusivos e vídeos de treino são alguns dos formatos mais populares entre os fãs. Em tom descontraído, ela revelou que pedidos inusitados também aparecem com frequência, como fotos de seus pés após os treinos. No entanto, afirma que só atende o que lhe traz conforto, mantendo o controle sobre o que publica.

Para Gracyanne, a plataforma oferece uma oportunidade única de estreitar laços com sua base de admiradores. A influenciadora acredita que o ambiente fechado e controlado permite uma interação mais segura e menos exposta às críticas comuns nas redes sociais abertas. “O retorno tem sido incrível, tanto financeiramente quanto no carinho que recebo. Isso me ajuda a investir em outros projetos e a dar mais atenção ao meu público”, concluiu.