Gracyanne Barbosa enfrenta frio de 11 °C com look ousado nos EUA e viraliza nas redes sociais

Gracyanne Barbosa, aos 41 anos, surpreendeu seus seguidores ao encarar o frio de 11 °C na Califórnia com um ousado fio-dental. Conforme noticiado pela Revista Quem, a musa fitness, que atualmente está nos Estados Unidos, compartilhou em suas redes sociais um vídeo onde aparece dançando e exibindo toda a sua energia. No registro, ela relembra os tempos de dançarina do grupo Tchakabum, enquanto se diverte ao som de “Sua Preferida”, música recente de Ludmilla.

A escolha de Gracyanne para aproveitar o sol californiano rendeu elogios entusiasmados de seus seguidores, que destacaram sua confiança e forma física com comentários como “maravilhosa”, “linda” e “gostosona”. Sempre focada em seus treinos, ela mostrou que nem mesmo as temperaturas baixas a impedem de manter a rotina de exercícios.

Desafios da rotina fitness no clima frio

Além do vídeo dançando, a musa também relatou as dificuldades de treinar no clima gelado. Em uma série de stories, Gracyanne compartilhou imagens dos equipamentos quase congelados, com temperatura na academia marcando 8°C. “Não é suor, é o frio”, comentou ela ao mostrar o equipamento úmido pela baixa temperatura. Esse detalhe ilustrou o quanto as condições climáticas afetam sua rotina, mesmo que isso não seja motivo para desanimar.

Para sustentar a dieta rígida que mantém, Gracyanne revelou que teve que aumentar a quantidade de claras de ovo em sua alimentação. Segundo a musa, a mudança tem ajudado a suprir a fome durante a estadia nos Estados Unidos, onde suas opções alimentares estão um pouco diferentes. “Estou comendo 12 claras agora, tenho uma fome que não me pertence”, brincou.