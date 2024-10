Corpão musculoso de Gracyanne chama a atenção de rapaz em Las Vegas

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, chamou atenção ao compartilhar momentos de sua recente viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos. Com uma rotina intensa de treinos, ela registrou os dias na cidade conhecida por seu entretenimento vibrante, publicando uma série de fotos e vídeos em suas redes sociais. Conforme noticiado pela Revista Quem, um dos destaques foi seu visual, que exibe um corpo extremamente definido e um bronzeado impecável, características marcantes em sua carreira no mundo fitness.

Presença no Mr. Olympia 2024

A viagem teve como principal motivo a participação no Mr. Olympia 2024, um dos eventos mais aguardados no cenário do fisiculturismo internacional. Durante sua estadia em Vegas, a atleta não exibiu apenas seus treinos, mas também o estilo de vida fitness que inclui alimentação regrada e sua famosa disciplina com marmitas próprias, tudo isso em meio à interferência da cidade.

Em uma das postagens mais comentadas, ela aparece em um vestido preto colado, que atrai olhares de quem passa, com um rapaz claramente espantado com sua forma física. A postagem rapidamente ganhou repercussão entre seus seguidores, com muitos elogiando o físico da famosa, resultado de anos de dedicação aos treinos e à alimentação.

Momentos luxuosos e disciplinados

Além de suas rotinas na academia, a musa também aproveitou para curtir alguns momentos de luxo, dirigindo um impressionante Lamborghini Huracan Tecnica azul, avaliado em mais de R$ 1,8 milhão. Acompanhada por outra influenciadora fitness, ela foi vista se dirigindo à academia em grande estilo, provando que combina disciplina com momentos de lazer sofisticados.

Com uma rotina disciplinada e um estilo de vida que inspira muitos, Gracyanne segue se destacando no mundo do fitness e mantendo seu lugar de destaque nas redes sociais.