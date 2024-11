Luciano Camargo surta em camarim: Há uma pergunta proibida nos shows

Cantor gospel explode com jornalista após pergunta sobre Zezé Di Camargo, no camarim

O cantor Luciano Camargo deu um piti daqueles após o seu último show em São Paulo, na última terça-feira, 12 de novembro. O surto aconteceu durante um encontro com fãs, amigos e jornalistas dentro do seu camarim, no Teatro Alfredo Mesquita.

Luciano Camargo O cantor deu um piti daqueles após o seu último show em São Paulo (Instagram @camargoluciano/Reprodução)

O que aconteceu para Luciano Camargo explodir no show?

Trilhando um novo caminho na música gospel, o cantor Luciano Camargo explodiu durante o encontro com fãs, amigos e jornalistas depois que foi questionado sobre o seu irmão, o sertanejo Zezé Di Camargo.

Segundo informou a coluna da jornalista Fábia Oliveira, no Metrópoles, o artista ficou nervoso ao ser perguntado por um profissional da imprensa sobre qual era a opinião de Zezé sobre o novo momento de sua carreira. No entanto, segundo a própria coluna, a asessoria de imprensa do cantor teria negado que o momento aconteceu.

Luciano Camargo deixou o público de São Paulo chocado

O colunista Marcos Bulques disse também que Luciano se estressou e se retirou do local disponibilizado dentro do Teatro Alfredo Mesquita, na capital paulista: “Ele [o Luciano] jogou o microfone no chão, foi para o camarim e disse que o momento era dele”, disse o jornalista, afirmando que o cantor falou ainda que não tinha nada de perguntarem sobre a dupla sertaneja.

Naquele momento de raiva, Luciano Camargo chegou a bater a porta, segundo uma fonte do colunista que esteve presente no show da última terça-feira, 12.

“O menino estava com o celular na cara dele e a hora que ele jogou o microfone [segundo a fonte, era microfone de lapela, preso em sua roupa], o menino filmou. Ele deve ter ficado com medo e quis amenizar a situação […] que foi na frente de todo mundo. Eu fiquei assustado, foi de uma ignorância, todo mundo ficou assustado [com o comportamento do cantor]”.