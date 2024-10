Irmão de Zezé Di Camargo e Luciano está com trombose aguda na perna

Welington Camargo, irmão dos cantores Zezé di Camargo e Luciano, está internado no Hospital Municipal de Campo Limpo, em São Paulo, com um quadro de trombose aguda na perna. Segundo a equipe, o artista gospel foi hospitalizado por volta das 20h30 da última terça-feira, 1º de outubro, e está consciente e “ansioso para se recuperar rapidamente”.

ANÚNCIO

Uma nota publicada nas redes sociais afirma que ele, que também é candidato a vereador de São Paulo, está recebendo todo tratamento necessário e que uma equipe médica especializada e, segundo o G1, Welington reclamava de dores há cerca de 10 dias.

Exames confirmam que o quadro clínico do irmão de Zezé e Luciano não é grave, mas necessita de cuidados. O artista segue medicado para diminuir as dores e os médicos atuam para que a trombose se espalhe para outras partes do corpo.

Zé Neto, da dupla com Cristiano, deixa o hospital, após acidente na fazenda

O sertanejo deixou o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 2 de outubro, após ser internado devido a um acidente com um veículo na fazenda de sua família.

Com um corte na cabeça, o músico levou mais de 50 pontos e precisou ficar em observação médica. Pelas redes sociais, o famoso falava sobre o seu estado de saúde e acalmava os fãs afirmando que estava bem, mesmo depois do susto: “Está tudo bem. Estou passando para deixar vocês tranquilos aqui”.

Com mais de 50 pontos na cabeça, sertanejo Zé Neto deixa o hospital (Reprodução/Instagram)

No Instagram, ele contou ainda que o olho roxo já estava desinchando e que, segundo o médico, o edema irá desaparecer nos próximos dias: “Logo, logo, vou estar bem de novo, graças a Deus!”.

Sem definir datas sobre o seu retorno aos palcos, Zé Neto disse que alguns ensaios com Cristiano e a banda estão marcados e que ama o contato com os fãs e cantar: “De onde nunca devia ter saído”, disse o cantor, aos risos.