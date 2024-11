Bombas em ‘Mania de Você’: Fuga de mansão, aliado desconfiado e nova personagem

As bombas não param de cair na novela ‘Mania de Você’ e há quem vai levar a pior nos próximos capítulos da trama escrita por João Emanuel Carneiro para a TV Globo, que a partir de março de 2025 será substituída pela adaptação de ‘Vale Tudo’.

Um aliado que perde a confiança de Mavi em ‘Mania de Você’

Uma surpresa dos próximos capítulos da novela das nove, na TV Globo, é que Mavi (Chay Suede) vai perder a confiança em Nahum (Ângelo Antônio) e, consequentemente, em Moema (Ana Beatriz Nogueira), que tentam ajudar Rudá (Nicolas Prattes).

Nesta cena futura, Rudá percebe que caiu em outro golpe e decide fugir e acaba tendo a ajuda de Nanhum e Moema, que descobrem tudo por meio de novos vídeos que vão movimentar a novela. Na fuga, os três acabam sendo pegos pelos capangas de Mavi, que acaba mostrando sua verdadeira face, mais uma vez.

Rudá vai para a prisão nos próximos capítulos de ‘Mania de Você’

Para fugir da polícia por um crime que não cometeu, o personagem de Nicolas Prattes em ‘Mania de Você’ aceita a ajuda de Luma (Agatha Moreira) e acaba caindo numa prisão luxuosa, que fica numa ilha deserta.

Incomunicável e vigiado 24h por dia, Rudá se revolta ao descobrir que trocou uma prisão por outra e Luma diz que faz tudo por amor, saindo de cena num helicóptero.

Figurante pode virar uma personagem fixa em ‘Mania de Você’?

Ainda não há uma resposta concreta para isso, mas no capítulo desta terça-feira (12), a atriz Antonela Azevedo chamou a atenção do público durante a cena onde Mércia (Adriana Esteves) conversa com alguns jornalistas. Mesmo com uma pequena participação, ela conquistou os fãs de ‘Mania de Você’ com suas expressões faciais e viralizou na web. Agora, é esperar o que o autor João Emanuel Carneiro vai decidir.